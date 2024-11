Serie A, Carlo Bonomi verso la nomina a presidente della Lega: il successore di Casini sostenuto da Gravina e Marotta

La Lega Serie A verso la nomina di Bonomi: l’ex presidente di Confindustria in prima linea per la successone a Casini. Ecco quando andrà a votare e gli schieramenti

Carlo Bonomi verso la nomina a presidente della Lega Serie A. Avanza la candidatura dell’ex presidente di Confindustria, già in corsa due anni fa per diventare il numero uno della massima serie del calcio italiano. Oggi come allora è sostenuto dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e dal numero uno del Cagliari Tommaso Giulini. Bonomi sarebbe sostenuto, non di meno, dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Chi è Carlo Bonomi

Carlo Bonomi è un imprenditore e dirigente d’azienda. Dal 20 maggio 2020 al 4 aprile 2024 è stato presidente di Confindustria. I suoi genitori sono stati imprenditori. La sua è la storia di un uomo di successo: entrato a far parte del gruppo dei Giovani imprenditori di Assolombarda, Bonomi ha gradualmente aumentato il suo impegno a livello nazionale.

Ha iniziato la sua carriera con la Synopo, una società che opera nel settore biomedicale, fino a diventare presidente del Consiglio di Amministrazione. Da sempre amante dell’innovazione, si è occupato soprattutto di ricerca medica, diventando consigliere incaricato, tra il 2009 e il 2017, all’interno di Assolombarda, dove è stato eletto poi anche vicepresidente.

Bonomi, dalla scalata al vertice di Confindustria alla presidenza della Lega Serie A?

In breve tempo Bonomi è diventato una figura di rilievo in Confindustria. Nel luglio 2019 è stato eletto presidente della Fondazione Assolombarda e a meno di un anno di distanza è diventato il numero uno di Confindustria in una votazione che, a causa della pandemia, è avvenuta in via telematica. Impegnato anche in diverse attività benefiche, Carlo Bonomi potrebbe aggiungere una nuova presidenza nella sua personale bacheca: quella della Lega di Serie A.

L’assemblea elettiva della Lega Serie A, in calendario per il prossimo 16 dicembre, si avvicina a grandi passi. I club sono in fermento. Il presidente in carica, Lorenzo Casini, non ha sciolto le riserve sulla sua volontà di permanenza e si prepara a presentare domani, 29 novembre, in videoconferenza, la procedura per formalizzare le candidature.

Lega Serie A, chi sfiderà Bonomi per la presidenza

Bonomi sarà sfidato da Ezio Simonelli: amico di lunga data di Adriano Galliani, ha tentato la scalata alla Serie B, dopo esserne stato anche presidente del collegio dei revisori dei conti. I carriera è stato presidente reggente della Serie A, membro dei collegi sindacali di Mediaset e Mondadori.

Umberto Gandini è il nome preferito del presidente del Coni Giovanni Malagò, del ministro dello Sport Andrea Abodi. Attualmente presidente della Lega Basket, Gandini è stato direttore organizzativo del Milan di Berlusconi, nonché amministratore delegato della Roma.

Lega Serie A, quanti voti servono per essere eletto presidente

Quanti voti occorrono per essere eletti presidente della Lega Serie A? Per le prime due assemblee occorrerà la maggioranza qualificata dei voti (ovvero 14). Dalla terza riunione, calendarizzata per il 20 gennaio, basteranno invece 11 preferenze.