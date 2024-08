Zazzaroni presidente della Lega Serie A al posto di Casini: Galliani primo sponsor, c'è un precedente recente

Il direttore del Corriere dello Sport in lizza per la poltrona di presidente al posto di Casini: le mosse di Galliani e il curioso parallelo con la Serie C.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo la corsa alla presidenza federale, le grandi manovre impazzano – rigorosamente dietro le quinte – anche per la poltrona di presidente della Lega Serie A. Il fronte che sostiene Lorenzo Casini non è compatto, anzi. Tra i nomi in lizza per la successione ne spunta uno a sorpresa: Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, giornalista di eccezionale popolarità, volto noto di trasmissioni televisive a carattere sportivo e non, visto che da qualche anno è tra i giurati di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai Uno dedicata al ballo.

Sorpresa: Zazzaroni candidato alla presidenza di Lega

A sdoganare il nome di ‘Zazza’ è stato il quotidiano milanese MF-Milano Finanza, che ha dedicato un articolo alla questione della presidenza di Lega. Partita che è ancora agli albori, anche se è già iniziata la valutazione delle prime candidature. Presidenti e club divisi sull’operato di Casini. Tra quelli che brigano per proporre alternative convincenti c’è Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e, tra l’altro, ex presidente di Lega. Galliani che, secondo Milano Finanza, a luglio si è mosso in modo informale per preparare il terreno a Zazzaroni.

Le mosse di Galliani, fronte non compatto per Casini

Galliani, in particolare, avrebbe avanzato il nome del direttore del Corriere dello Sport in alcune occasioni non ufficiali, riscuotendo un certo consenso anche da parte di altri manager. Lo stesso Zazzaroni ultimamente si sarebbe mosso a livello “politico”: “Capire le ragioni che spingono a vagliare anche un giornalista è cosa ardua, sebbene Zazzaroni si sia dimostrato recentemente molto attivo – scrive Milano Finanza – Vi sarebbe anche lui infatti tra i consiglieri di Gravina che hanno portato alla nomina di Alessandro Barbano come consulente Figc.

In Serie C c’è già un presidente giornalista: Marani

Un giornalista alla presidenza di una Lega? Non sarebbe una novità e neppure una circostanza clamorosa. C’è un precedente recente. Di più: attuale. Matteo Marani, autorevole giornalista, ex direttore – tra le altre – del Guerin Sportivo, è il presidente in carica della Lega Pro, che gestisce i campionati di Serie C. Con Ivan Zazzaroni al timone della Serie A si creerebbe un tandem curioso, con due esponenti della stampa al vertice di entrambe le categorie.