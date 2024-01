Serie A, classifica rigori dopo l’andata: nessuno come l’Inter. Alla Juve 0 rigori contro

La classifica dei rigori a favore, contro e il bilancio complessivo in Serie A: nerazzurri di Inzaghi al comando, Atalanta sfortunata, Frosinone sorpresa.

11-01-2024 13:06

“Rigore è quando arbitro fischia“, questa frase storica di Boskov risuona ancora in molti spogliatoi. Alla fine però non viene mai ascoltata. Ogni domenica infatti le polemiche sono molte e si parla di calcio sempre meno, tra arbitri e Var sotto l’occhio del ciclone. E il tema principale è il penalty. Ma in Serie A qual è il rapporto delle squadre con il tiro dagli undici metri? Vediamo nel dettaglio.

Serie A e il rapporto con i rigori

“Il rigore è una cosa seria“, una frase che gli allenatori hanno ripetuto all’infinito. Undici metri per risolvere una partita, per deciderla e per scatenare le polemiche. C’è chi è più fortunato, chi meno. Certo, per avere un penalty bisogna attaccare ed ecco perché ne ricevono molti di più a favore le squadre propositive. Al contrario, chi subisce più attacchi, generalmente ha più possibilità di commettere un fallo in area. Basta un momento di relax, una distrazione e il gioco è fatto.

Gasperini e i rigori: “Non ci tuffiamo bene”

L’Atalanta è l’eccezione che conferma la regola. Attacca molto, ma ancora non ha ricevuto nessun rigore a proprio vantaggio. Gasperini ha espresso il suo pensiero, senza troppi giri di parole: “L’ultimo ce l’hanno dato nell’8-2 con la Salernitana del 15 gennaio 2023. Ci manca poco per fare un anno. Non abbiamo tanti episodi su cui reclamare, ma di rigorini come se ne vedono in giro ce ne avremmo potuti dare una decina. Non siamo molto abili a fare tuffi dentro l’area. Ormai c’è una ricerca spasmodica di ingannare l’arbitro“.

Serie A, chi ha ricevuto più rigori a favore

Inter 7 (7 realizzati)

Frosinone 6 (6)

Napoli 6 (4)

Milan 5 (5)

Sassuolo 5 (5)

Juventus 4 (2)

Roma 4 (3)

Bologna 3 (2)

Cagliari 3 (1)

Fiorentina 3 (2)

Verona 3 (1)

Lazio 3 (3)

Lecce 3 (3)Udinese 3 (2)

Monza 2 (1)

Empoli 1 (1)

Genoa 1 (1)

Salernitana 1 (1)

Torino 1 (1)

Atalanta 0

Serie A, chi ha ricevuto più rigori contro

Sassuolo 7 (5 realizzati)

Fiorentina 6 (5)

Udinese 6 (6)

Empoli 5 (3)

Lecce 5 (4)

Salernitana 5 (5)

Atalanta 4 (3)

Bologna 4 (3)

Monza 4 (3)

Torino 3 (3)

Cagliari 2 (1)

Frosinone 2 (1)

Inter 2 (1)

Milan 2 (2)

Napoli 2 (1)

Roma 2 (2)

Genoa 1 (1)

Verona 1 (1)

Lazio 1 (1)

Juventus 0

Il bilancio complessivo