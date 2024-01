Milan-Atalanta, moviola: Di Bello non esce dal tunnel, ha sbagliato tutto

La prova dell’arbitro a San Siro nella gara di coppa Italia analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto brindisino ha ammonito 3 giocatori

11-01-2024 08:15

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Doveva essere una nuova chance di riabilitazione per l’arbitro Di Bello, scelto da Rocchi per la gara di coppa Italia tra Milan e Atalanta. Il fischietto di Brindisi nel turno precedente di campionato era stato impiegato solo come Avar dopo un’altra gara flop in Napoli-Monza, che era andata a sommarsi ad altre prove deludenti in stagione (Inter-Udinese, Juve-Bologna e Milan-Fiorentina) ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Di Bello col diavolo

In questa stagione, Di Bello ha diretto la squadra di Pioli una sola volta in Milan-Fiorentina (1-0, Theo Hernandez su rigore). In carriera, di precedenti con il Diavolo ne conta 17: 11 vittorie rossonere, 2 pareggi e 2 k.o. Le critiche per Rocchi riguardano però la designazione Valeri al VAR. Alla mente dei milanisti torna il mancato richiamo a OFR per il brutto intervento di Hateboer sullo stinco di Rafa Leao nella stagione 2022/2023, proprio in una sfida tra Atalanta e Milan.

Di Bello ha ammonito 3 giocatori ed ha espulso Gasperini

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Monte, con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Valeri al Var e Di Martino all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori, di cui 2 della squadra di Pioli: Theo Hernandez, Leao, Ederson. Espulso Gasperini .Recupero: + 5’ pt, + 4’ st

Milan-Atalanta, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 35’ rimangono a terra De Roon e Gabbia, che hanno avuto un duro scontro testa contro testa dopo una torre di De Ketelaere. L’Atalanta chiede un rigore per una spinta di Reijnders sullo stesso De Roon. Di Bello non lo concede ed espelle Gasperini per le veementi proteste. Al 57’ Di Bello assegna un penalty ai nerazzurri per un fallo di Jimenez su Miranchuk in area. Nessun intervento da parte del VAR, rigore confermato.

All’87’ Leao e Holm a terra nell’area dell’Atalanta, lo svedese colpisce la sfera con la mano mentre il braccio è appoggiato a terra, l’arbitro lascia correre. Al 94’ mano di Holm sul colpo di testa di Simic. Silent check del VAR, ma il tocco non viene considerato punibile.

Cesari boccia completamente Di Bello

A fare chiarezza è Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese a Canale 5 è assai critico e dice: “Cominciamo con l’episodio al 35′: sulla torre di De Ketelaere, De Roon si scontra con Gabbia ma c’è una spinta evidente di Reijnders, c’è poco da discutere. De Roon è in vantaggio di posizione e aspetta che il pallone arrivi nella sua zona. E il VAR? Domanda legittima, è l’argomento di discussione delle ultime settimane: il VAR doveva intervenire, almeno per chiedersi perché c’è stato quello scontro. Gasperini ha protestato tanto e aveva ragione”.

Sul rigore concesso all’Atalanta Cesari non è d’accordo: “Miranchuk punta Jimenez, Di Bello concede il rigore e non vuole sentire ragioni, mentre il VAR non interviene. Jimenez tocca il pallone sicuramente ma dobbiamo capire anche se tocca anche l’avversario: appoggia il piede per terra, mentre Miranchuk trascina il piede e va addosso allo spagnolo. Il VAR non deve entrare in competizione con l’arbitro: l’immagine è chiara, le gambe non si toccano mai, non è rigore”.

Infine ancora un errore dell’arbitro secondo Cesari sul rigore chiesto dal Milan all’ultimo secondo: “Colpo di testa di Simic, il Milan protesta per un fallo di mano. Il braccio sinistro di Holm si allarga in elevazione”. Bocciato in toto Di Bello per Milan-Atalanta.