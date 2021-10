Serie A, Chiellini "chiama" Donnarumma alla Juventus

28-10-2021 14:35

Il capitano di Juventus e Nazionale Giorgio Chiellini, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, spinge Gigio Donnarumma verso la Juventus. Il giovane portiere classe 1999 è stato vicinissimo ad andare alla Juventus nel corso di questa estate di trattative, salvo poi andare a 0 al PSG di Messi. Queste le parole del roccioso centrale:

“Gigio è un portiere speciale, mi ricorda tanto Buffon seppur con caratteristiche diverse. Col tempo si vedrà se riuscirà a raggiungere i suoi livelli. Perché non l’ho portato alla Juve? Sono ancora un calciatore e non posso decidere nulla, se tra qualche anno farò qualcos’altro allora ci proverò. Per adesso non posso (ride, ndr)”.

Un paragona importante quello con Buffon, e un’investitura totale anche dallo spogliatoio della Juve (che Chiellini rappresenta per estensione). Chissà che le continue panchine di Gigio (al quale Pochettino preferisce sistematicamente Keylor Navar) non possano spingerlo verso un ritorno in Italia.

OMNISPORT