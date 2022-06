Serie A, come si preparano le nostre squadre: ecco le amichevoli dell'estate

19-06-2022 12:28

La Serie A avrà ben poco tempo per riposarsi, dato che ai primi di luglio la maggior parte delle squadre si ritroveranno per affrontare la durissima preparazione estiva, ovvero mettere benzina nelle gambe per non scoppiare fisicamente a metà stagione.

Questa preparazione sarà molto particolare, in quanto mai il campionato si è fermato per un mese in pieno inverno (a novembre avrà il via la Coppa del Mondo in Qatar). Nonostante questo, le nostre formazioni stanno già programmando le amichevoli estive, utilissime per capire bene a che punto è la preparazione e valutare eventuali modifiche.

La Gazzetta dello Sport elenca tutte le amichevoli estive già comunicate dalle squadre, lista alla quale comunque se ne aggiungeranno altre man mano che passeranno le settimane. Vi proponiamo qui quelle al momento già programmate.

7 luglio

Jenbach (Aut): SALERNITANA-Jenback

10 luglio

Santa Cristina (Bz): SPEZIA-rappr. locale

Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO-Real Vicenza

12 luglio

Moena (Tn), ore 17: FIORENTINA-Real Vicenza

13 luglio

Santa Cristina (Bz): SPEZIA-squadra da definire

Worgl (Aut): SALERNITANA-Schalke 04

Temù (Bs), ore 17: SAMP-Castiglione

15 luglio

Bad Leonfeld (Aut), ore 17: TORINO-Eintracht

16 luglio

Bressanone (Bz): SPEZIA-Bochum

Kitzbuehel (Aut): SALERNITANA-Hoffenheim

Moena (Tn), ore 16.15: triangolare FIORENTINA-Olginatese-Sanvitese

Temù (Bs), ore 17: SAMP-Parma

Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO-Jablonec

Colonia (Ger), ore 19: Colonia-MILAN

17 luglio

Auronzo (Bl): LAZIO-Triestina

Temù (Bs), ore 17: SAMP-Bienno

19 luglio

Jenbach (Aut): SALERNITANA-Rayo Vallecano

20 luglio

Temù (Bs), ore 17: SAMP-avv. da definire

21 luglio

Bressanone (Bz): SPEZIA-Jablonec

Auronzo (Bl): LAZIO-Venezia

Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO-Sudtirol

22 luglio

Las Vegas (Usa): JUVE-Guadalajara

Moena (Tn), ore 17: FIORENTINA-Trento

23 luglio

Waidring (Aut), ore 17: TORINO-Mainz

Moena (Tn), ore 17: FIORENTINA-Triestina

Brescia, ore 18: Brescia-SAMP

24 luglio

Lisbona (Por): Sporting-ROMA

26 luglio

Dallas (Usa): Barcellona-JUVENTUS

27 luglio

Seerkirchen (Aut): TORINO-Apollon Limassol

Innsbruck (Aut): SALERNITANA-Galatasaray

29 luglio

Newcastle (Gb), ore 20.45: Newcastle-ATALANTA

30 luglio

Nizza (Fra): Nizza-SPEZIA

Waidring (Aut), ore 17: TORINO-avv. da definire

Los Angeles (Usa): Real Madrid JUVENTUS

Haifa (Isr): Tottenham-ROMA

31 luglio

Reims (Fra): Reims-SASSUOLO

3 agosto

Villar Perosa (To): JUVE A-JUVE B

6 agosto

Barcellona (Spa), ore 21: Barcellona-ROMA

Valencia (Spa), ore 21: Valencia-ATALANTA