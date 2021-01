Serie A, Crotone-Benevento 4-1 con protagonista Simy

Vittoria del Crotone sul Benevento per 4-1 con protagonista Simy. Il 28enne ha regalato il vantaggio ai suoi con una sfortunata conclusione deviata da Glik, su cui Montipò nulla ha potuto.

Archiviata l’autorete, giunta comunque grazie a Simy, il classe 1992 è riuscito a trovare anche la rete personale, stavolta tutta sua, al 29′: batti e ribatti in area e conclusione vincente. Padroni di casa cinici, ospiti più pericolosi ma in difficoltà al momento della conclusione.

Nel secondo tempo le carte in tavola non cambiano: il Benevento ha numeri bassi nonostante i continui attacchi alla porta di Cordaz, mentre il Crotone può contare sull’asso Simy. Al minuto 54, lancio di Riviere, piatto dell’ex Gil Vicente ad anticipare il marcatore e tris che chiude la gara. Alla festa partecipa anche Vulic, autore del poker che a livello mentale potrebbe far cambiare le prospettive rossoblù nel girone di ritorno.

IL TABELLINO

CROTONE-BENEVENTO 4-1

MARCATORI: 5′ aut. Glik (C), 29′ e 54′ Simy (C), 65′ Vulic (C), 83′ Iago Falque (B)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli (80′ Luperto), Messias, Zanellato (84′ Rojas), Vulic (80′ Petriccione), Pereira (80′ Mazzotta); Simy, Riviere (70′ Eduardo).

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta (75′ Iago Falque), Tuia (75′ Caldirola), Glik, Barba; Hetemaj, Ionita (66′ Tello), Dabo; Insigne (40′ Caprari), Sau (65′ Di Serio); Lapadula.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Ionita (B), Insigne (B), Barba (B), Messias (C), Dabo (B)

Espulsi: Sau (B)

OMNISPORT | 17-01-2021 17:23