Serie A, Crotone-Genoa: probabili formazioni

Partita che vale mezza slavezza all’Ezio Scida di Crotone. Padroni di casa con due dubbi da risolvere: in difesa c’è Luperto non al meglio vittima di un affaticamento, che potrebbe essere rimpiazzato da Magallan, mentre in attacco fari puntati sulla situazione di Messias che a Firenze ha rimediato distorsione alla caviglia. Il brasiliano proverà a recuperare ma non è detto che possa partire dall’inizio. Favorito quindi Vulic dato che in attacco è pronto il duo Simy-Di Carmine.

Il Genoa sta attraversando un ottimo momento di forma: Ballaridini sembra aver trovato la quadratura del cerchio e chi spera di soffiare a qualche compagno una maglia da titolare, potrebbe ancora una volta rimanere deluso. In difesa possibile inserimento nei pensieri del mister rossoblù di Goldaniga con Masiello che potrebbe cambiare fascia. Davanti solito tandem Shomurodov-Destro.

PROBABILI FORMAZIONI:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Djidji, Magallan; Pereira, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

OMNISPORT | 29-01-2021 12:37