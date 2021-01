Serie A, Crotone-Roma: probabili formazioni

Quasi un testacoda all’Ezio Scida tra Crotone e Roma. I padroni di casa sono ultimi in classifica con 9 punti, a meno due dal Torino che al momento sarebbe la prima squadra salva del campionato. Nella prima uscita di questo 2021 la squadra di Stroppa è uscita nettamente sconfitta da San Siro nella sfida contro l’Inter per 6 a 2 ma il risultato è bugiardo. I claabresi infatti hanno disputato un ottimo primo tempo ed è proprio da li che il tecnico rossoblu vuole ripartire per cercare di fare punti contro i giallorossi.

Stroppa dovrà fare a meno di Cigarini e Benali confermando gran parte dell’11 che hanno affrontato l’Inter: vicino a Messias ci sarà quasi sicuramente Simy che invece è rimasto in panchina preferito inizialmente a Riviere nell’ultima sfida di campionato.

Per quel che riguarda Fonseca ci sono ben sette giocatori in infermeria con alcuni di loro che dovrebbero rientrare per la sfida contro l’Inter di domenica 10 gennaio. Mancheranno Calafiori, Spinazzola, Pedro, Mirante e Fazio oltre ai lungodegenti Zaniolo e Pastore.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

OMNISPORT | 05-01-2021 12:50