Serie A, Crotone-Verona: le probabili formazioni

A chiudere il turno infrasettimanale valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Verona. I calabresi sono già aritmeticamente in Serie B e l’unico obiettivo della stagione potrebbe essere quello di non arrivare ultimi.

Il Verona di Ivan Juric, invece, già da diverse settimane ha raggiunto la salvezza. Gli scaligeri, reduci dal pareggio interno contro il Torino, sono a quota 43 punti e occupano il decimo posto.

Cosmi non dovrebbe toccare granché nel suo 3-5-2, avendo battezzato un undici tipo per concludere la stagione culminata con la retrocessione: con Messias in supporto al regista, che dovrebbe essere Petriccione, e a Benali, con Molina e Pereira sulle corsie.

Tra i pali sarà confermato Ivor Pandur, protagonista di un ottimo esordio contro il Torino. Previste diverse variazioni rispetto all’undici schierato domenica: oltre a Dimarco (autore del definitivo uno a uno contro i granata) potrebbe rientrare Magnani, leggermente favorito su Gunter. L’altro slot se lo contendono Ceccherini e Dawidowicz.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Cuomo; Pedro Pereira, Vulic, Petriccione, Benali, Molina; Simy, Messias. Allenatore: Cosmi.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Lovato, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.

