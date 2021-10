Serie A: da ora al 75% di capienza, ma la gente non va allo stadio

15-10-2021 16:16

Dalla ripresa del campionato, gli stadi del nostro campionato saranno aperti al 75% della capienza massima consentita. Una boccata d’ossigeno per i club, che hanno indicato la chiusura delle strutture come uno dei problemi principali che stanno causando enormi dissesti finanziari. Cambierà però veramente qualcosa? Da un’analisi di Milannews, emerge come l’affluenza nei nostri stadi sia stata ben inferiore, fino a questo momento, al limitie del 50% che era in vigore precedentemente.

Nello specifico, soltanto le milanesi, la Roma e lo Spezia si avvicinano a una media pari al 50% della capienza massima. Ma colpisce ancora di più che l’affluenza non sia mai stata davvero del 50% neanche in caso di massima affluenza: soltanto Cagliari, Inter, Milan, Roma, Spezia, Torino e Udinese hanno centrato, almeno in un’occasione, quel risultato, mentre Lazio, Napoli e Sassuolo vi sono andate concretamente vicine.

Le ragioni di ciò sono certamente diverse, dal numero esiguo di partite giocate fin qui, ai pochi big match finora disputati.

OMNISPORT