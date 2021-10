Serie A da record in Europa: 48 rigori assegnati in 100 partite

29-10-2021 11:40

La Serie A si riscopre terreno fertilissimo per i calci di rigore. In nessuno infatti, tra gli altri cinque migliori tornei d’Europa, si viaggia alle medie del campionato italiano.

I numeri da questo punto di vista non mentono: nelle cento partite disputate nei primi dieci turni, i penalty assegnati dai direttori di gara sono stati ben 48, il che si traduce che si sta viaggiando a una media di 0,48. Ovvero in quasi una gara su due si registra un tiro dal dischetto.

La squadra che fin qui ha collezionato più rigori a favore è stato il Napoli: sette in dieci giornate. Sono stati calciati tutti da Lorenzo Insigne che ne ha falliti tre e segnati quattro, cosa questa che fa di lui, al pari di Domenico Criscito, il giocatore più prolifico dal dischetto nei migliori campionati europei.

Alle spalle del Napoli seguono Lazio, Genoa, Fiorentina e Verona con quattro rigori a favore (queste ultime tre sono sempre andate a segno dal dischetto) mentre, tra le altre, Milan e Inter inseguono a tre, la Roma e la Juventus a due, mentre Torino e Spezia non ne hanno ancora ricevuti a favore.

Per fare un confronto con gli altri massimi tornei europei, al secondo posto nella classifica dei campionati più ‘generosi’ si piazza la Liga (39 rigori in 106 partite per una media di 0,37), seguita da Ligue 1 (0,31), Bundesliga (0,28), mentre chiude il gruppo la Premier League con 21 rigori assegnati (0,23 di media, ovvero quasi la metà della Serie A).

Dei rigori calciati sin qui nel massimo campionato italiano, nove sono stati quelli non trasformati: tre dal Napoli ed uno a testa da Lazio, Milan, Inter, Atalanta, Roma e Bologna.

