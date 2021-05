Serie A, date e orari dell'ultima giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle partite della 38ª e ultima giornata di campionato.

Come da consuetudine, e da regolamento, le gare che interessano squadre con gli stessi obiettivi dovranno essere giocate in contemporanea.

Si disputeranno allora in campo domenica sera con inizio alle 20.45 le partite delle tre squadre ancora in lizza per due posti nella prossima Champions League: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona.

Alla stessa ora in calendario anche Spezia-Roma e Sassuolo-Lazio: Roma e Sassuolo sono infatti in corsa per il 7° posto che potrebbe valere la qualificazione alla prima edizione della Conference League.

Stessa data e stessa ora per Torino-Benevento, partita dalla quale potrebbe dipendere il nome dell’ultima retrocessa in Serie B dopo Crotone e Parma, qualora i granata non facessero punti martedì nel recupero della 25ª giornata sul campo della Lazio.

Alle ore 15 di domenica, invece, scenderanno in campo Inter e Udinese, partita al termine della quale si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’Inter Campione d’Italia.

Ad aprire la giornata, sabato alle 20.45, saranno Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma,

OMNISPORT | 17-05-2021 16:54