Serie A, designazioni arbitrali per la 13a giornata

17-11-2021 12:45

L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 13ª giornata di Serie A. Sarà Valeri a dirigere Inter-Napoli. Mentre Di Bello è stato designato per Lazio-Juventus. Questo il quadro completo:

Atalanta – Spezia: Abisso sabato ore 15.00

Peretti – Cipressa

IV: Volpi

VAR: Maggioni

AVAR: Di Iorio

Lazio – Juventus: Di Bello sabato ore 18.00

Bercigli – Berti

IV: Paterna

VAR: Banti

AVAR: Bindoni

Fiorentina – Milan: Guida sabato ore 20.45

Tolfo – Vono

IV: Piccinini

VAR: Massa

AVAR: Ranghetti

Sassuolo – Cagliari: Baroni domenica ore 12.30

Meli – Vecchi

IV: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo

Bologna – Venezia: Chiffi domenica ore 15.00

Liberti – Baccini

IV: Meraviglia

VAR: Ghersini

AVAR: De Meo

Salernitana-Sampdoria: Giacomelli domenica ore 15.00

Scarpa – Marchi

IV: Cosso

VAR: Sozza

AVAR: Bottegoni

Inter – Napoli: Valeri domenica ore 18.00

Giallatini – Preti

IV: Marchetti

VAR: Aureliano

AVAR: Longo

Genoa – Roma: Irrati domenica ore 20.45

Tegoni – Di Gioia

IV: Manganiello

VAR: Pairetto

AVAR: Alassio

Hellas Verona – Empoli: Gariglio lunedi ore 18.30

Paganessi – Saccenti

IV: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Mondin

Torino – Udinese: Pezzuto lunedi ore 20.45

Lombardo – Capaldo

IV: Rapuano

VAR: Fourneau

AVAR: Galetto

OMNISPORT