Serie A, Di Canio stronca Dybala: "Da anni sempre in discussione"

Paolo Di Canio è un grande esperto di Premier League, dove ha lasciato pagine indimenticabili con la maglia del West Ham e non solo. Da tempo ormai opinionista per Sky Sport, nella serata di ieri è stato ospite a Sky Calcio Club. Analizzando le prestazioni della Juventus (vittoriosa 1-0 con la Fiorentina) si è soffermato soprattutto sulle prestazioni di Paulo Dybala:

“Secondo me, Dybala non è un campione. Deve trascinare la squadra anche quando non segna. Parliamo di un talento puro, che ci fa divertire con le sue giocate. Dai 25 ai 28 anni è stato sempre messo in discussione, ci sarà un motivo?”

Una stroncatura in piena regola quella di Di Canio verso la Joya, reo di essere raramente decisivo.

