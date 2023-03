Serie A, Dionisi al settimo cielo

Il tecnico del Sassuolo: "Girone di ritorno da otto in pagella, siamo cresciuti in mentalità".

17-03-2023 22:06

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha cambiato marcia, nel girone di ritorno quella contro lo Spezia è la vittoria numero otto: “La vittoria contro la Roma rischiava di annebbiarci la vista, ma abbiamo saputo affrontare questa gara difficile, perché per mentalità e organizzazione il Sassuolo è cresciuto. E’ più importante per me una vittoria come quella di oggi, anche se rimarrà negli annali come quelle di Milano e Roma, perché la continuità puntella l’exploit. Sono orgoglioso del fatto che rispetto all’anno scorso il Sassuolo sia cresciuto, si deve continuare così”.

Un altro motivo di soddisfazione sono le convocazioni di Roberto Mancini: “Sarebbe stato strano non ci fosse stato Berardi, se sta bene fisicamente è normale, sono contento per Frattesi. Non guardo la classifica, fare ottavi non è importante, i ragazzi hanno un altro passo dopo il girone di andata, in cui avevamo 17 punti: meritano un otto in pagella. Io e lo staff sentiamo ancora i giocatori che abbiamo lanciato come Scamacca e Raspadori, fa piacere dare loro consigli se serve”.