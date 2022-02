Serie A, due big si contendono Berardi: l'affondo in estate

14-02-2022 17:06

Grandissima stagione da parte di Domenico Berardi col Sassuolo, autore già di 10 gol e 11 assist in questa Serie A. Numeri da top player, che questa volta potrebbero davvero permettergli di lasciare l’Emilia per spiccare il grande salto.

Carnevali non ha escluso la partenza del classe 1994 in estate, e già parecchie volte Berardi è stato vicino alla partenza. In particolare, sembra che Milan e Napoli facciano sul serio per accaparrarsi il capitano del Sassuolo in estate. Entrambe sono alla ricerca di un rinforzo offensivo che garantisca un buon numero di gol, e Berardi risponde proprio a questo identikit.

Col contratto in scadenza del 2024, la sua valutazione è di 35 milioni.

