Serie A, è il giorno del derby di Milano: come ci arrivano Milan e Inter

03-09-2022 10:07

Il giorno del derby di Milano è arrivato. A settembre si era già visto, ma il 3 è davvero presto nel calendario. Siamo però già alla quinta giornata di Serie A e per Milan e Inter sembra non essere rimasto molto tempo da perdere.

Un punto di differenza in classifica

Il derby di Milano arriva dopo quattro partite nelle gambe per le due squadre. Nove punti conquistati dall’Inter, che ha vinto con Lecce e Spezia. Poi la batosta dell’Olimpico contro la Lazio e dunque il ritorno al successo a San Siro con la Cremonese.

Otto punti invece per il Milan, vincente nelle due in casa con Udinese e Sassuolo. Mentre in trasferta sono arrivati i due pareggi con Atalanta e Sassuolo. Le due squadre, ultime vincitrici dello scudetto, non vorranno certo perdere ancora terreno in classifica.

Milan, un’occasione importante

I rossoneri sono a un punto dai nerazzurri e a -2 dal duo di testa, composto da Roma e Atalanta. Stefano Pioli non ha molti dubbi sulla partita: “È possibile che l’Inter schieri i giocatori dell’anno scorso, dato l’infortunio di Lukaku“, queste le sue parole in conferenza stampa.

“Noi più o meno saremo gli stessi, ci conosciamo bene. Mi aspetto una partita energica, piena di duelli, il derby è il derby”, ha voluto aggiungere Pioli. Il tecnico sa bene che vincere come nella gara di ritorno della passata stagione sarebbe fondamentale per i suoi ragazzi.

Inter, serve il giusto approccio

I nerazzurri hanno scavalcato i cugini nell’ultima giornata e sono a -1 dalla vetta. L’Inter sa che non può permettersi di andare in vantaggio e poi farsi rimontare, come accaduto lo scorso febbraio. “Quelli dello scorso anno sono stati derby diversi uno dall’altro”, ha detto Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa ha poi precisato: “Serve grandissima personalità, saranno decisivi gli episodi e i tantissimi duelli. Ci vorrà poi determinazione perché sono partite molto sentite”. Una gara importante per la fiducia e decisiva per capire le proprie ambizioni.