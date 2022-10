Serie A femminile – Tutto esaurito per il derby Inter - Milan

15-10-2022 11:55

Dopo l’amichevole tra Italia e Brasile, torna a ritagliarsi uno spazio nel weekend sportivo anche la serie A femminile che ha in programma il turno numero 6.

A rubare la scena sarà senza ombra di dubbio il derby tra Inter e Milan, mai una sfida come le altre. Da un lato la capolista: le ragazze di Rita Guarino contano 13 punti in 5 uscite ed un avvio di stagione dirompente, tanto da metterle al comando della classifica; sul fronte opposto c’è la formazione di mister Ganz che invece ha fatto più fatica in queste giornate e che al momento ha collezionato 9 punti. Il derby, però, azzera tutto e diventa sfida a sé.

Il fischio d’inizio è in programma questo sabato pomeriggio alle ore 14.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni dove già due giorni fa sono esauriti i tagliandi.

Ecco le convocate.

Inter: Piazza, Durante, Belli, Sonstevold, Van der Gragt, Robustellini, Fordos, Kristjansdottir, Karchouni, Santi, Brustia, Pandini, Alborghetti, Simonetti, Csiszar, Mihashi, Marinelli, Polli, Bonetti, Chawinga, Ajara Njoya”.

Milan: Babb, Beka, Giuliani, Arnadottir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini, Adami; Cesarini, K. Dubcova, Donolato, Grimshaw; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcova, Piemonte, Thomas”.