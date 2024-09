Fiorentina-Lazio 2-1: due rigori di Gudmundsson per il sorpasso, primo sorriso viola, l'islandese già leader

I top e flop della gara: l'islandese gioca 45', salva Palladino ed è tra i migliori, bene Provedel e De Gea. Comuzzo combina una frittata in area

Dal processo penale alla sentenza sulla Lazio. Ha avuto bisogno di due rigori la Fiorentina, di cui uno all’89’ e dopo chiamata del Var, per centrare la sua prima vittoria in campionato nel segno dell’esordiente Gudmundsson. Doppietta dal dischetto per l’ex Genoa (entrato solo nella ripresa) e la Lazio, che era passata in vantaggio col gol di Gila, va al tappeto per 2-1 tra tanti rimpianti. Non ha risolto tutti i problemi la Viola ma ha trovato un vero leader nell’islandese con un Kean in versione centravanti ancora tra luci ed ombre. La Fiorentina sale a 6 punti e conquista il momentaneo decimo posto; la Lazio di Baroni perde dopo un mese esatto e scende al settimo posto con 7 punti.

Fiorentina-Lazio, la chiave tattica della partita

Nessuna sorpresa tattica per la formazione di Palladino che conferma il 3-4-2-1 delle ultime uscite. Marco Baroni, invece, per la sua Lazio sembra aver trovato stabilità con il 4-2-3-1, visto per la prima volta nel precedente turno di campionato nella vittoria (2-1) contro il Verona. Per la Viola parte dalla panchina il tanto atteso Gudmundsson, pronto a subentrare nella ripresa: al suo posto Colpani, al fianco di Bove, alle spalle di Kean. In difesa, oltre a Biraghi e Martinez Quarta, spazio a Comuzzo con Ranieri che partirà dalla panchina. Nella Lazio, invece, in campo dal primo minuto torna il grande ex Gaetano Castrovilli, in posizione di mediano al fianco di Guendouzi.

Nel primo tempo la Fiorentina cerca di attendere la costruzione di manovra avversaria per poi ripartire in contropiede e sfruttare la velocità di Colpani con gli inserimenti in profondità di Kean. La Lazio di Baroni, invece, prende quasi completamente in mano la gestione del gioco ma, per scapolare i blocchi bassi difensivi Viola, è spesso costretta a lanciare lungo il pallone verso Dia e Noslin.

Nel secondo tempo la Lazio alza moltissimo la pressione offensiva sulla Viola, costringendo spesso l’avversario all’errore.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Fiorentina-Lazio

Fiorentina-Lazio, doppietta di Gudmundsson all’esordio Viola

Maglia numero 10 sulle spalle, entra ad inizio ripresa e stravolge le sorti della gara. Entra in area di rigore e con una finta prende il tempo su Guendouzi che lo atterra. Per l’arbitro Marcernaro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Gudmundsson prende in mano la situazione, si appresta a battere il rigore che realizza, spiazzando De Gea che fino a quel momento era stato a dir poco perfetto. Porta la Fiorentina alla vittoria con anche un secondo calcio di rigore realizzato nel finale di gara.

Clicca qui per le ultime notizie del processo penale di Gudmundsson in Islanda.

Fiorentina-Lazio, fischi per l’ex Castrovilli

131 partite in maglia Viola, la prima da ex nel suo vecchio stadio dopo anni di eterno amore e l’esordio in Serie A con la Fiorentina. Il centrocampista di origini pugliesi, a cui non è stato rinnovato il contratto dalla Viola, è passato in estate alla Lazio e quest’oggi ha giocato per la prima volta contro la sua ex squadra. Al minuto 61′ è stato sostituito da Rovella ma il suo ex stadio ha accompagnato l’uscita dal campo tra i fischi.

I top e flop della Fiorentina

Gudmundsson 8.5 Entra in campo nel secondo tempo e cambia le sorti della gara conquistando un calcio di rigore, poi da lui realizzato. Gioca da trequartista e fa da collante con il reparto offensivo. Realizza il secondo calcio di rigore con una personalità, qualità e sicurezza unica.

Entra in campo nel secondo tempo e cambia le sorti della gara conquistando un calcio di rigore, poi da lui realizzato. Gioca da trequartista e fa da collante con il reparto offensivo. Realizza il secondo calcio di rigore con una personalità, qualità e sicurezza unica. Colpani 6.5. Elegante in fase di possesso palo, sulla destra cerca il continuo collegamento con Dodò che va alto in sovrapposizione. Colpisce un palo al 9′ di gioco a causa di una parata perfetta di Provedel.

Elegante in fase di possesso palo, sulla destra cerca il continuo collegamento con Dodò che va alto in sovrapposizione. Colpisce un palo al 9′ di gioco a causa di una parata perfetta di Provedel. De Gea 6,5. Respinge su Zaccagni e salva su Dia al 36′ compiendo una gran parata sul secondo palo.

Respinge su Zaccagni e salva su Dia al 36′ compiendo una gran parata sul secondo palo. Kean 5.5. Al 9′ fornisce un passaggio in profondità per Colpani che arriva a colpire il palo sotto rete. Nel corso della gara si spegne e al 71′ divora un’occasione incredibile con un colpo di testa che va completamente a vuoto.

Al 9′ fornisce un passaggio in profondità per Colpani che arriva a colpire il palo sotto rete. Nel corso della gara si spegne e al 71′ divora un’occasione incredibile con un colpo di testa che va completamente a vuoto. Comuzzo 5. Si fa anticipare in area, da calcio piazzato, di testa da Gila che mette a segno la prima rete della gara.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali della Fiorentina

I top e flop della Lazio