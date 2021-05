Serie A, Fiorentina-Lazio: probabili formazioni

Match interessante al Franchi tra Fiorentina e Lazio, valido per la 35^ giornata di Serie A. La Viola, nonostante i 35 punti all’attivo, dovrà ancora sudare qualche camicia per poter acquisire l’aritmetica salvezza. Infatti, la distanza dal Benevento terzultimo è di soli quattro punti. La Lazio, invece, ha tutt’altro obiettivo, ovvero quello inerente alla prossima Champions League. I biancocelesti sono sesti in graduatoria a quota 64 punti e a -5 dal Milan quarto ma con una partita ancora da recuperare contro il Torino.

In vista della gara contro la Lazio, Iachini dovrà fare a meno degli infortunati Valero e Kokorin, nonché dello squalificato Igor; in avanti, inamovibile la coppia formata da Ribery e Vlahovic.

Nella Lazio, gli assenti dovrebbero essere tre per infortunio, ovvero Caicedo, Luiz Felipe ed Escalante, mentre sicuramente mancherà Fares per squalifica; in avanti, confermata la coppia on-fire Correa-Immobile. Per seguire la partita in diretta clicca QUI.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

OMNISPORT | 07-05-2021 09:50