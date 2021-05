Serie A, Lazio-Genoa: l'orgoglio di Simone Inzaghi

Rocambolesca vittoria della Lazio di Simone Inzaghi, che all’Olimpico di Roma trova 3 punti importantissimi contro il Genoa di Davide Ballardini. Grazie a questa vittoria, la Lazio ha vinto 11 partite interne consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Al termine del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta la bella partita, dimostrandosi oltremodo orgoglioso della propria squadra:

“Abbiamo fatto 80′ di grande calcio e io sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono contento di questa vittoria e di questo record delle undici vittorie consecutive all’Olimpico. Abbiamo vinto 16 delle ultime 18. Ci proveremo fino alla fine. Per il quinto anno di fila saremo di nuovo in Europa, ma vogliamo essere tra le prime quattro”.

Per provare a manntere vive le speranze di 4° posto la Lazio non deve sbagliare atteggiamento, e soprattutto sfruttare il momento positivo, che consiste in sette vittorie nelle ultime otto sfide di campionato (1P), dopo aver perso tre della quattro precedenti (1P):

“Siamo in un ottimo momento e abbiamo fatto una grande prestazione. Il nostro girone di ritorno è stato quasi perfetto. Nel girone d’andata abbiamo perso dei punti, anche a causa della Champions. Poi nel nostro miglior momento abbiamo perso alcuni giocatori, come Luiz Felipe, che per noi sono fondamentali. La nostra è stata comunque una stagione importante”.

Infine un commento sul rinnovo di contratto con la Lazio, argomento sempre spinoso quando c’è di metto il Patron Claudio Lotito:

“Con il presidente ne parleremo con calma. Finiti questi impegni così ravvicinati, credo che non ci sarà alcun problema per mettere nero su bianco. Mercato? Il nostro auspicio è di costruire una squadra sempre più forte. Puntiamo sempre a restare in alto e a sfidare queste corazzate, facendo i guastafeste”.

OMNISPORT | 02-05-2021 15:25