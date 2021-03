Serie A, Fiorentina-Milan: probabili formazioni

Dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League il Milan si rituffa sul campionato dove il calendario riserva l’insidiosa trasferta in casa della Fiorentina, domenica alle 18.

Vietato sbagliare per i rossoneri per approfittare dello stop forzato dell’Inter e per evitare un ulteriore riavvicinamento delle concorrenti per un posto nella prossima Champions, ma l’avversario è in forma dopo la goleada di Benevento.

Viola con la formazione tipo, mentre l’ex Pioli dovrà ancora fare i conti con tante assenze, ma c’è l’atteso ritorno da titolare di Zlatan Ibrahimovic dopo lo spezzone contro lo United.

Fiorentina-Milan, probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. All.: C. Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.



OMNISPORT | 20-03-2021 13:12