Serie A, Fiorentina-Roma: probabili formazioni

Tutto pronto all’Artemio franchi di Firenze per il match tra Fiorentina e Roma. Una sola vittoria nelle ultime cinque non fa dormire sonni tranquilli a Prandelli, ma anche i giallorossi hanno i loro grattacapi con l’uscita dai primi quattro posti dopo il ko casalingo contro il Milan.

Sono due le assenze per Cesare Prandelli in questa sfida: mancheranno, infatti, Bonaventura e Kouame che saranno assenti almeno per le prossime due partite e quindi dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo scelto dal tecnico di Orzinuovi per la sfida contro i giallorossi. Sono sempre molte le assenze per mister Paulo Fonseca. Ai giallorossi mancheranno: Zaniolo, Dzeko, Ibanez, Calafiori e Santon. Il modulo sarà sempre il classico 3-4-2-1 ma attenzione perchè alcuni interpreti potrebbero anche cambiare per riposare e fare entrare giocatori che hanno disputato meno minuti fin qui

All’andata nella gara dell’Olimpico si imposeroi giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Spinazzola e Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Roma (3-4-2-1) : Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

OMNISPORT | 03-03-2021 14:07