Serie A, Fiorentina-Udinese si gioca

18-02-2022 21:28

Fiorentina-Udinese si dovrà giocare. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea, dopo il rinvio del match lo scorso 6 gennaio per via dei casi Covid nella squadra friulana che non si presentò al Franchi per causa di forza maggiore. L

Il giudice sportivo ha deliberato di “non applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima. Nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o di compartecipazione causale, può essere imputato all’Udinese”.

