Serie A, Genoa: Andrea Cambiaso si racconta

L’esterno del Genoa Andrea Cambiaso è sicuramente una delle note più liete di questo inizio di stagione, autore già di un gol e due assist per il Grifone in Serie A. Cambiaso ha raccontato se stesso alle telecamere di Genoa Channel, la tv ufficiale del club rossoblù.

All’inizio gli è statoo chiesto, in qualità di tifosi rossoblù, la partita che più che è rimasta nel cuore:

“In realtà sono due e sono due derby: uno è quello di Boselli che vincemmo 2-1 al 96′ e l’altro è quello di Milito, quando fece la tripletta. Quando lo vidi fare il segno del tre sotto la Sud ho goduto non poco. Allo stadio ricordo un Genoa-Napoli visto dalla tribuna superiore con mio papà. Vincemmo 3-2 contro una squadra pazzesca che aveva tra gli altri Lavezzi e Cavani. Da raccattapalle più che la partita mi ricordo un aneddoto legato a Gilardino che venne sotto la Nord ad esultare con la sua classica esultanza del violino. Per me che ero lì sotto fu una grande emozione”.

Si prosegue con la sua partita preferita da calciatore del Genoa: “Ne ho fatte ancora poche e spero di farne ancora tante altre. Però direi Cagliari-Genoa (dello scorso 12 settembre, ndr) perchè abbiamo portato a casa i tre punti in trasferta cogliendo una vittoria fondamentale”.

OMNISPORT | 28-09-2021 19:17