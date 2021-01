Serie A, Genoa-Cagliari: probabili formazioni

Delicatissima sfida salvezza a Marassi per l’ultima di andata. Alle 15 di domenica il derby rossoblù tra Genoa e Cagliari metterà di fronte una delle squadre più in forma tra quelle pericolanti, il Grifone dell’ex Davide Ballardini, e quella più in crisi, i sardi di Eusebio Di Francesco reduci da cinque sconfitte consecutive e freschi di sorpasso in classifica subito proprio dal Genoa.

Ballardini non cambia la formazione battezzata come titolare, con Radovanovic al centro della difesa: l’unica novità è il ritorno da titolare di Destro per Pjaca.

Di Francesco conferma Duncan dopo il debutto con il Milan e Nainggolan in posizione più avanzata ai danni di Sottil.

Genoa-Cagliari, probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All.: Ballardini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All.: Di Francesco.

22-01-2021