Genoa-Empoli 1-1 pagelle: Grassi sfata tabù poi la papera di Silvestri salva il Grifone

Top e flop: Vasquez e Pinamonti sono i migliori dei rossoblù ma non bastano a ribaltare la gara; Grassi trova una rete che gli mancava da 6 anni in A

Finisce ad armi pari la sfida tra Genoa ed Empoli, dopo una gara caratterizzata da davvero poche occasioni gol: i grifoni pareggiano al Ferraris per 1-1 ed evitano la sconfitta con la rete di Vasquez a 10′ dalla fine. Ad aprire le marcature è Alberto Grassi che, dopo sei anni, ritrova la gioia del gol in Serie A: al 35′, sugli sviluppi di un corner e con la complicità di un’uscita errata del portiere avversario, con un destro al volo sul primo palo porta i toscani in vantaggio. Vieira prova a mischiare le carte, boccia gli esterni offensivi e salva solo Pinamonti in avanti ma l’autore della rimonta è il difensore messicano: all’81’, ancora una volta sugli sviluppi di un corner, in girata e con un destro al volo, Vasquez batte Silvestri che combina una mezza frittata nel tentativo di bloccare il pallone.

Il Genoa resta dunque al 12° posto a quota 31 punti; l’Empoli di D’Aversa non riesce a rialzarsi dalla terzultima posizione a quota 22 punti in Serie A.

Genoa-Empoli, la chiave tattica della gara

Genoa in campo con il 4-2-3-1. Vieira ritrova Badelj per la panchina, confermato Masini a centrocampo; Pinamonti al centro dell’attacco, gioca Messias in posizione di trequartista centrale con Miretti ala sinistra e Zanoli ala destra.

Empoli in campo con il 3-4-2-1. D’Aversa è senza Ismajli, rimpiazzato da Marianucci; Colombo terminale offensivo, in porta torna Silvestri.

Il Genoa tenta la costruzione del gioco partendo dal basso con Masini e Frendrup interpreti a centrocampo. L’Empoli, invece, resta compatta in fase difensiva e tenta l’arma delle ripartenze in contropiede.

Nel secondo tempo Vieira boccia entrambi i suoi esterni offensivi: fuori Zanoli e Miretti, dentro Ekhator e Cornet.

Genoa-Empoli, curiosità: Grassi torna in rete dopo 6 anni

Dopo oltre 400 minuti, l’Empoli ritrova il gol e lo fa con Alberto Grassi. Proprio il centrocampista dei toscani non segnava in Serie A dal 22 dicembre 2019 (contro il Brescia) dopo 131 partite in cui è rimasto a secco.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Henderson, la palla viene allontanata da Leali ma termina tra i piedi di Grassi che, dall’interno dell’area, trova la rete del vantaggio.

I top e flop del Genoa

Vasquez 7.5. Salva sul possibile raddoppio dell’Empoli al 59′ con una scivolata incredibile su Esposito dall’interno dell’area. All’ 81′ realizza il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un destro a giro al volo.

Salva sul possibile raddoppio dell’Empoli al 59′ con una scivolata incredibile su Esposito dall’interno dell’area. All’ 81′ realizza il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un destro a giro al volo. Pinamonti 6. Si può fare di più, non brilla e non si rende pericoloso in area ma lotta su ogni possibile palla gol.

Si può fare di più, non brilla e non si rende pericoloso in area ma lotta su ogni possibile palla gol. Bani 6. Esce al 54′ per un problema alla coscia destra, Sabelli al suo posto.

Esce al 54′ per un problema alla coscia destra, Sabelli al suo posto. Cornet 5.5. Si divora un gol al 75′: dopo un controllo perfetto in area perde l’attimo per il tiro e dopo una finta spara poi la palla in curva beccandosi i fischi dei tifosi.

Si divora un gol al 75′: dopo un controllo perfetto in area perde l’attimo per il tiro e dopo una finta spara poi la palla in curva beccandosi i fischi dei tifosi. Leali 5. Al 35′ combina una frittata in uscita sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Henderson: perde posizione e fa recapitare il pallone esattamente sui piedi di Grassi che segna la rete del vantaggio. Al 48′ rischia di compromettere la gara con un passaggio rischiosissimo all’interno dell’area piccola.

I top e flop dell’Empoli

Grassi 7. Con un destro al volo, dall’interno dell’area, calcia rasoterra sul primo palo e batte Leali al 35′.

Con un destro al volo, dall’interno dell’area, calcia rasoterra sul primo palo e batte Leali al 35′. Henderson 6.5. Amministra il centrocampo, al 35′ su cross da calcio d’angolo nasce l’occasione del vantaggio dell’Empoli con la complicità di Leali in uscita.

Amministra il centrocampo, al 35′ su cross da calcio d’angolo nasce l’occasione del vantaggio dell’Empoli con la complicità di Leali in uscita. Cacace 6. Lotta in area con Pinamonti, salva spesso sulle palle alte con colpi di testa perfetti.

Lotta in area con Pinamonti, salva spesso sulle palle alte con colpi di testa perfetti. Colombo 5.5. Bocciato dopo 45′: primo tempo di bassa intensità ed ammonizione.

Bocciato dopo 45′: primo tempo di bassa intensità ed ammonizione. Silvestri 4.5. La papera su Vasquez regala il pari al Genoa.

La papera su Vasquez regala il pari al Genoa. Maleh 5. Non chiude su Vasquez che dal centro dell’area trova un destro a giro al volo che vale la rete del pareggio avversario.

