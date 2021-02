Serie A, Genoa-Napoli: probabili formazioni

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sabato 6 febbraio alle ore 20.45, scenderanno in campo Genoa e Napoli. Per i partenopei, reduci dalla semifinale di andata di Coppa Italia, sarà un impegno tutt’altro che facile nonostante la differenza di punti in classifica. I padroni di casa invece, grazie alla cura Ballardini, arrivano a questo match con una striscia positiva che dura da quattro partite.

Il tecnico del Genoa ripropone la sua strategia difensiva, che vede il mediano Radovanovic arretrato nel ruolo di centrale di difesa, a cui si affiancano altri due giocatori di esperienza come Masiello e Criscito. Recuperati anche Zapata e Pellegrini, che però non sono ancora pronti dal primo minuto. A centrocampo sicuro titolare Strootman e in avanti spazio alla coppia Destro-Shomurodov.

Mister Gattuso deve fare i conti con il doppio impegno di Coppa Italia. Per questo il tecnico potrebbe optare per qualche cambio a sorpresa. La molto probabile assenza di Mertens costringe l’allenatore a ridisegnare la fase offensiva. Petagna sembra in vantaggio su Osimhen, ma ci sarà staffetta tra i due in questa partita e in quella di coppa.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Elmas, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Genoa-Napoli si può vedere in diretta su DAZN

OMNISPORT | 05-02-2021 10:47