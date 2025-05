Bologna-Genoa 1-3 pagelle: Venturino rovina la festa di Italiano, gesto da libro cuore di Vitinha, gemma di Orsolini

I top e flop: Venturino, che sorpresa con doppietta all'esordio da titolare in Serie A. Bene Vitinha con gol e assist, si salvano solo Orsolini e Casale del Bologna

Il rossoblù vincente è quello del Genoa: il Grifone versione baby presentato da Vieira con tanti giovani in campo, rovina la festa del Bologna che voleva celebrare col proprio pubblico la Coppa Italia. Vince 3-1 il Genoa che si gode il suo piccolo fenomeno, Lorenzo Venturino, classe 2006, alla prima da titolare bagnata da una straordinaria doppietta. Prova super anche di Vitinha che sblocca la gara e si rende protagonista di un gesto da applausi, andando ad abbracciare in panchina Badelj, che ha già annunciato l’addio a fine stagione. Il suo gol al 17′ apre i giochi col Bologna incapace di reagire. Prima della mezzora il raddoppio con Venturino che supera con una progressione offensiva tre difensori avversari e batte Ravaglia di destro. Magia ancora di Vitinha, al 43′, con assist-cioccolatino per Venturino che ringrazia e fa 3-0 con cui i liguri archiviano la gara già nel primo tempo. La tardiva reazione degli emiliani porta all’eurogol di Orsolini che manda così un messaggio a Spalletti in vista delle prossime convocazioni. Finisce 1-3 , il Bologna chiude a quota 62, il Genoa con una comodissima salvezza a 43 punti.

Bologna-Genoa, la chiave tattica

Bologna in campo col il solito 4-2-3-1. Le scelte di Italiano: giocano Aebischer e Ferguson, dalla panchina Fabbian. Preferito Castro a Dallinga, in difesa spazio a Casale con Lucumì.

Il Genoa scende in campo con il 4-3-3. Le scelte di Vieira: parte dalla panchina Pinamonti, gioca Vitinha unica punta. Messias e Venturino a supporto, in mediana spazio per Onana. Al centro della difesa Otoa e Bani, in porta c’è Siegrist.

Il Genoa riesce con maggior destrezza a costruire il gioco dal basso e ad essere pericoloso nel gioco sulle fasce: Venturino a sinistra (in sovrapposizione continua con Norton-Cuffy) e Messias a destra.

Bologna-Genoa: chi è Venturino, doppietta all’esordio da titolare

La prima volta non si scorda mai. Lorenzo Venturino debutta da titolare in Serie A e segna una doppietta: l’attaccante italiano classe 2006 del Genoa è andato in goal prima al 26′ e poi al 43′ del primo tempo nell’ultima giornata di campionato sul campo del Bologna. L’allenatore francese Patrick Vieira lo aveva fatto esordire in prima squadra lo scorso 17 gennaio, facendogli giocare gli ultimi 22 minuti nella sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Venturino ha poi raccolto altre 4 presenze in Serie A entrando sempre dalla panchina contro Inter (10′), Juventus (27′), Lazio (29′) e Napoli (12′) per un totale di 100 minuti giocati (esclusi i minuti in campo di oggi).

Lorenzo Venturino, è un genovese doc (nato ad Arenzano nel 2006). Esterno dotato di grande tecnica, entra nel Genoa già all’età di 7 anni. Il club rossoblù a gennaio ha rifiutato un’offerta di circa 3 milioni di euro, proveniente dal Como, sebbene la mezzala sinistra non avesse nemmeno ancora esordito in A.

Proprio prima della partita contro il Bologna, l’attaccante sinistro del Genoa, aveva parlato così ai microfoni di DAZN: “Un’emozione grandissima per me esordire da titolare con la squadra nella quale ho sempre giocato. Cercherò di fare del mio meglio, è una grande soddisfazione per me. C’è emozione, ma sono concentrato sulla partita”.

I top e flop del Bologna

Orsolini 7. Accorcia le distanze al 63′ con un gol mostruoso: riceve un cross in profondità di Casale, controlla di petto e di sinistro al volo stende Sommariva (appena entrato) da posizione ravvicinata.

Accorcia le distanze al 63′ con un gol mostruoso: riceve un cross in profondità di Casale, controlla di petto e di sinistro al volo stende Sommariva (appena entrato) da posizione ravvicinata. Casale 6.5. Al 63′ vede l’inserimento in profondità di Orsolini e gli serve un assist con un cross che pesca l’attaccante al limite dell’area.

Al 63′ vede l’inserimento in profondità di Orsolini e gli serve un assist con un cross che pesca l’attaccante al limite dell’area. Aebischer 5. Al 17′ commette un errore di marcatura su Vitinha che realizza la rete del vantaggio con un destro al volo in area.

Al 17′ commette un errore di marcatura su Vitinha che realizza la rete del vantaggio con un destro al volo in area. Holm 4.5. Sul gol di Vitinha è complice dell’errore di marcatura per aver lasciato troppo spazio in area all’attaccante avversario. Al 42′ non chiude su Venturino che trova la rete del 3-0.

I top e flop del Genoa

Venturino 8. Esordio da titolare con il botto. Al 26′, con una progressione offensiva, fa fuori mezza difesa avversaria: con tre finte brucia Holm, Aebischer ed infine Lucumi e, dal limite dell’area, batte Ravaglia con un destro rasoterra sul secondo palo. Realizza una doppietta su assist di Vitinha al 42′.

Esordio da titolare con il botto. Al 26′, con una progressione offensiva, fa fuori mezza difesa avversaria: con tre finte brucia Holm, Aebischer ed infine Lucumi e, dal limite dell’area, batte Ravaglia con un destro rasoterra sul secondo palo. Realizza una doppietta su assist di Vitinha al 42′. Vitinha 7. Apre le danze al 17′ con destro al volo: riceve in area su cross di Caricol, sfrutta gli errori di due difensori avversari che non chiudono la traiettoria e che gli lasciano troppo spazio, per tirare indisturbato sul secondo palo. Assist per Venturino al 42′.

Apre le danze al 17′ con destro al volo: riceve in area su cross di Caricol, sfrutta gli errori di due difensori avversari che non chiudono la traiettoria e che gli lasciano troppo spazio, per tirare indisturbato sul secondo palo. Assist per Venturino al 42′. Sommariva 6. Entra al 62′, subisce una rete da Orsolini un minuto esatto dopo ma, nel finale di gara, salva ripetutamente il risultato.

Entra al 62′, subisce una rete da Orsolini un minuto esatto dopo ma, nel finale di gara, salva ripetutamente il risultato. Caricol 5.5. Al 63′ perde completamente il tempo su Orsolini che si inserisce in area su cross in profondità di Casale.

Al 63′ perde completamente il tempo su Orsolini che si inserisce in area su cross in profondità di Casale. Otoa 5.5. Si fa superare da Orsolini che si inserisce alle sue spalle al 63′ con un lancio in profondità di Casale. Ammonito.

