Kimi Antonelli in festa per la Coppa Italia al Bologna: caroselli e delirio sulla Mercedes di lusso

Tra i tanti tifosi che hanno festeggiato l'impresa rossoblù anche il giovane pilota di F1. Dal capolavoro di Italiano arriva energia positiva in vista di Imola.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

51 anni di attesa valgono bene una festa. E allora Bologna è meritatamente esplosa dopo l’impresa realizzata dalla formazione guidata da Vincenzo Italiano. Tra i numerosi partecipanti alla grande gioia emiliana pure tanti vip. Abbiamo visto allo stadio gli scatenati Gianni Morandi e Cesare Cremonini. Ma pure tra le vie delle città c’è chi si è dato alla pazza gioia come Andrea Kimi Antonelli che ha preso parte al delirio in modo non certo inosservato.

Si muove la città e pure Kimi

Si muove la città, cantava un bolognese doc come Lucio Dalla. E la città si è mossa eccome, dopo il trionfo in Coppa Italia a 51 anni di distanza dall’ultimo trofeo. In strada di notte è sceso tra i tantissimi pure Andrea Kimi Antonelli, a bordo della sua Mercedes AMG GT 63 S dal valore di oltre 200mila euro. Il pilota di Formula 1 ha partecipato alla festa unendosi ai cori dei tifosi tra suonate di clacson e colpi di trombetta in un clima di comprensibile gioia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La promessa mantenuta

Insomma, una presenza non certamente discreta a pochi giorni di distanza dal Gran Premio di Imola. D’altra parteKimi Antonelli lo aveva già promesso alla vigilia della partita Milan-Bologna, con il rimpianto di non essere potuto andare allo stadio a seguire dal vivo la sua squadra del cuore. Poco male, comunque. Perché il 18enne talento della Formula Uno la sua soddisfazione l’ha manifestata in pieno insieme a tutti i tifosi.

Tifosi che naturalmente lo hanno riconosciuto, chiedendogli foto, selfie e autografi. Antonelli si è prestato al gioco diventando parte attiva di una serata da ricordare a lungo. Anche perché di trofei il Bologna non ne ha vinti molti nel corso degli ultimi anni: chissà che la tendenza non possa cambiare nel prossimo futuro. “Che serata! Forza Bologna”, è stato il resoconto finale del baby campione.

Una spinta in più verso Imola

A margine del divertimento, è arrivata puntuale infine la precisazione: “La città era impazzita, è stato divertente anche se non ho fatto tardi“. Questo il racconto di Andrea Kimi Antonelli nel corso della conferenza stampa di rito in vista dell’impegno di Imola. A tal proposito l’energia positiva accumulata dopo il capolavoro messo a segno da Italiano e dai suoi potrà aiutarlo: “Sarà importante non trovarsi in ‘riserva’ ma ho al mio fianco persone che mi aiuteranno in questo. L’entusiasmo però potrà dare anche energia per fare bene“.