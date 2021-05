Serie A, Genoa-Sassuolo: i convocati di Roberto De Zerbi

È stata da poco diramata la lista dei giocatori convocati da Roberto De Zerbi per la sfida di domani tra Genoa e Sassuolo. Il Sassuolo ha raccolto 53 punti in 34 giornate di questo campionato, con quattro gare rimanenti i neroverdi hanno già guadagnato più punti rispetto a sei delle precedenti sette stagioni complete di Serie A – solo nel 2015/16 ha fatto meglio (61 punti a fine campionato).

Assenti Boga, il lungodegente Romagna e Marlon squalificato. Torna Caputo, mentre Magnanelli figura in lista nonostante in conferenza De Zerbi l’abbia dichiarato non arruolabile per la partita.

Ecco le scelte di De Zerbi per questa trasferta:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel.

08-05-2021