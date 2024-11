Serie A, Giudice Sportivo: Mano pesante per Como-Lazio, tutti i giocatori a rischio diffida

Si aggiungono altri due squalificati in serie A dopo le tre gare disputate ieri sera, stop anche per dirigente Torino e preparatore atletico del Como

Va in archivio il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 10a giornata di campionato. Ufficiali le decisioni del giudice sportivo dopo le gare del giovedì, 31 ottobre. Dalle espulsioni in Como-Lazio ai provvedimenti arbitrali che hanno caratterizzato Genoa-Fiorentina e Roma-Torino.

Serie A, i calciatori squalificati dopo i posticipi del giovedì

In due vanno ad aggiungersi agli squalificati: Braunoder (Como) e Nuno Tavares (Lazio). Sono arrivati alla terza sanzione, con rischio diffida, CASTELLANOS Jose (Lazio), ISAKSEN Gustav Tang (Lazio), MASINA Adam (Torino), PINAMONTI Andrea (Genoa), RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina). Seconda sanzione per VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa), COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino), PELLEGRINI Lorenzo (Roma), VECINO FALERO Matias (Lazio). Prima sanzione per BALDANZI Tommaso (Roma), MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina), MATTURRO ROMERO Alan Agustin (Genoa), VOGLIACCO Alessandro (Genoa)

Questi tutti i calciatori squalificati per l’11a giornata di Serie A:

Isaak Touré (Udinese)

(Udinese) Jackson Tchatchoua (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Reda Belahyane (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Saba Goglichidze (Empoli)

(Empoli) Matthias Braunoder (Como)

(Como) Nuno Tavares (Lazio)

Dirigenti squalificati

Tra i dirigenti una giornata di squalifica a ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, inveito contro un calciatore della squadra avversaria e al preparatore atletico di Fabregas SASSI Filippo (Como): per avere, al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.