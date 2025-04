Serie A, giudice sportivo: la decisione su Italiano e Farris, Inzaghi senza Mkhitaryan e Bastoni

Puniti il vice di Inzaghi e l'allenatore del Bologna dopo le scintille del "Dall'Ara". Emergenza per i nerazzurri, due squalificati anche per il Lecce

All’indomani del weekend di Pasqua, caratterizzato anche dai rinvii delle partite per la scomparsa di Papa Francesco, il giudice sportivo della Lega Serie A ha reso note ufficialmente le decisioni relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso delle gare andate in scena tra sabato 19 e domenica 20 aprile. Due squalificati in casa Inter in vista del big match con la Roma.

Serie A, i calciatori squalificati per la 33a giornata

Dopo aver perso in extremis contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Mkhitaryan e Bastoni contro la Roma di Ranieri, in virtù delle ammonizioni arrivate al “Dall’Ara”. I due erano diffidati e non potranno prendere parte al confronto con i giallorossi. Appiedati per un turno dal giudice sportivo anche Berisha e Krstovic del Lecce, Cacace dell’Empoli e Perrone del Como.

Ecco i calciatori squalificati per la 34a giornata di Serie A:

Bastoni (Inter)

(Inter) Berisha (Lecce)

(Lecce) Cacace (Empoli)

(Empoli) Krstovic (Lecce)

(Lecce) Mkhitaryan (Inter)

(Inter) Perrone (Como)

La decisione sulla lite Italiano-Farris

Un solo turno di squalifica per Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris, protagonisti di una lite furiosa tra le panchine dello stadio “Dall’Ara”, all’inizio del secondo tempo di Bologna-Inter. L’allenatore del Bologna e il vice di Simone Inzaghi salteranno rispettivamente le sfide con Udinese e Roma.

Farris “per avere, al 9° del secondo tempo, abbandonato l’area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria”, mentre Italiano è stato punito con una giornata di stop “per avere, al 9° del secondo tempo, abbandonato l’area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria”.

Multe per Lecce, Inter e Bologna

Non mancano le ammende per Inter e Bologna dopo la 33a giornata, così come per il Lecce di Sticchi Damiani: multa di €4.000 per il club salentino, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcune bottigliette nel recinto di giuoco”. Ammenda di €3.000 all’Inter, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco”.

Sponda rossoblù, invece, è arrivata una multa di €1.500 “per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco”.