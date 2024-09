Serie A, Giudice Sportivo: la decisione su Dawidowicz e Guilbert, stangata per Fiorentina e Lazio

Tre calciatori squalificati, un turno a Matteo Cancellieri del Parma. Viola e biancocelesti pagano a caro prezzo il comportamento dei tifosi. Multata

La Serie A si lascia alle spalle un weekend ricco di episodi e provvedimenti arbitrali, valutati nella giornata di oggi dal giudice sportivo del massimo campionato italiano. Dal brutto gesto di Dawidowicz ai cartellini rossi che hanno caratterizzato la sfida tra Lecce e Parma, terminata sul punteggio di 2-2. Il derby di Milano, invece, porta con sé scorie non indifferenti per le società di Inter e Milan.

Serie A, i calciatori squalificati per la 6a giornata

Pawel Dawidowicz paga a caro prezzo la gomitata gratuita rifilata a Toni Sanabria nel corso del primo tempo di Hellas Verona-Torino, sugli sviluppi di un corner. Due giornate di squalifica e 5.000€ di ammenda per il difensore di Paolo Zanetti, che salterà gli scontri salvezza con Como, Venezia e Monza. Un turno di stop e 5.000€ di multa, invece, per Frédéric Guilbert, terzino destro del Lecce che ha steso Cancellieri con una manata. Punito più il gesto che l’entità dello stesso. Il ragazzo, peraltro, ha chiesto subito scusa sui social al popolo salentino: “Scusa per il cartellino rosso, se non abbiamo vinto questa partita è in parte colpa mia”, ha scritto sul suo profilo ufficiale X.

Sempre al “Via del Mare”, l’arbitro Guida è stato costretto a sventolare un altro cartellino rosso, all’indirizzo di Matteo Cancellieri: questa volta, nessun fallo di reazione o gesto violento, ma semplicemente un fallo da ultimo uomo che ha fermato una chiara occasione da gol. Il fallo su Dorgu vale il forfait dell’ex Empoli contro il Cagliari di Davide Nicola.

Questi i calciatori squalificati per la 6a giornata di Serie A:

Pawel Dawidowicz (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Frédéric Guilbert (Lecce)

(Lecce) Matteo Cancellieri (Parma)

Stangata per Fiorentina e Lazio

Fiorentina e Lazio punite dal giudice sportivo dopo il confronto diretto del “Franchi”, terminato sul punteggio di 2-1 in favore della squadra di Raffaele Palladino. Viola costretti a pagare 10.000€ di ammenda “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco”. Medesima sanzione per il club di Claudio Lotito, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco”.

Multate anche Juve e Roma

Multate anche Juventus e Roma, con i bianconeri che saranno chiamati a versare una multa da 3.000€ “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti”. Stessa somma da pagare per i giallorossi, dopo l’esordio di Ivan Juric in panchina, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica ed un accendino”.

A Bergamo, condannato il comportamento dei tifosi del Como, con la società lariana punita con 5.000€ di ammenda “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica pieni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. 2.500€ anche per il Lecce di Sticchi Damiani, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica”.