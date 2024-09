Verona-Torino, moviola: rosso e gol annullato dopo rigore sbagliato, tre minuti di follia

La prova dell’arbitro Marinelli Marinelli al Bentegodi analizzata ai raggi X, il fischietto di Tivoli ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Verona-Torino, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, ma come se l’è cavata ieri al Bentegodi il fischietto laziale?

I precedenti di Marinelli con Verona e Torino

Tra il fischietto laziale e l’Hellas esistevano 6 precedenti così suddivisi: due vittorie, due sconfitte e due pareggi per i gialloblù. Tre i precedenti dei granata, ed è sempre arrivato un successo, uno proprio nel maggio scorso.

L’arbitro ha ammonito ha estratto 5 cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Perenzoni IV uomo, Chiffi al Var ed Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti pt 18′ Coppola (V), st 13′ Kastanos (V), 48′ st Livramento (V), 48′ Dembele (T). Espulso: pt 20′ Dawidowicz (V)

Verona-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 18′ il primo giallo: è per Coppola che trattiene Zapata.Al 20′ gomitata netta di Dawidowicz su Sanabria dupo che Montipò aveva abbrancato la palla in presa su calcio d’angolo per i granata: Marinelli non se ne avvede ma è richiamato dall’assistente e dal Var. Rosso diretto e rigore. Sanabria dagli 11 metri colpisce il palo, sulla ribattuta mette in rete ma il gol viene annullato perché senza ulteriori deviazioni non poteva essere lui a colpire nuovamente il pallone. Al 58′ ammonito Kastanos per un intervento in ritardo su Ilic.Al 93′ ammoniti Livramento e Dembelè per scaramucce dopo il gol del Verona che fissa il risultato finale sul 2-3.