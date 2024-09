Torino-Lecce, moviola: l’arbitro non fischia niente, graziato Pierret  e rigori ignorati

La prova di Colombo nella quarta giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha ammonito in tutto quattro giocatori

Trentatrè anni, internazionale dallo scorso gennaio, Colombo – la scelta per Torino-Lecce, ha esordito in Serie B il 29 agosto 2021 in Parma – Benevento (1-0) e in A il 2 dicembre 2021 in Torino – Empoli (2-2). Ẻ il settimo arbitro della Sezione di Como che ha raggiunto la Serie A. Ѐ il terzo arbitro nato proprio a Como ad aver arbitrato in Serie A. Il primo fu Luca Marelli e finora aveva diretto 216 partite delle quali 32 in Serie A, 21 in B e 3 in Coppa Italia ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Colombo con Torino e Lecce

Con il Lecce nelle quattro partite dirette in precedenza da Colombo, tutte fuori casa (la prima in Serie B e le altre tre in A), il bilancio dei giallorossi era di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Sei le gare arbitrate con in campo i granata: tutte in Serie A (due in casa con un pareggio e una sconfitta e quattro fuori casa con due vittorie, un pareggio e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Di Giacinto con Rutella IV uomo, Guida al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Pierret, Morente, Rafia, Walukiewicz.

Torino-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 22′ fallaccio di Pierret nel tentativo di anticipo su Linetty, intervento da arancione: per l’arbitro è solo ammonizione. Al 24′ ancora un intervento durissimo di Pierret, questa volta su Ricci e in ritardo, ma il giocatore leccese viene inspiegabilmente graziato. Al 39′ Zapata fermato a centrocampo fallosamente ancora da Pierret che a inizio ripresa viene sostituito. Al 44′ Zapata supera Baschirotto che lo trattiene in modo evidente, ci voleva il giallo. Al 46′ ammonito Morente Oliva per il fallo ai danni di Sosa. Nel secondo tempo al 6′ Morente in area colpisce il braccio di Sosa. Il Var dice che si può giocare. Sull’angolo ancora Morente non riesce a calciare e simula un intervento di Ricci che non c’è. Al 13′ Zapata di testa prolunga per Adams che davanti a Baschirotto e solo di fronte al portiere cade, l’arbitro lascia proseguire. Al 31′ Tameze in velocità trattenuto da Rafia, giallo per lui. Al 35′ scontro tra Lazaro e Rafia in area granata, il numero 8 del Lecce vuole il penalty ma secondo Colombo è stato lui stesso a commettere il fallo. Al 38′ Colombo ammonisce infine Walukiewicz per un fallo ai danni di Pierotti.