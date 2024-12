Serie A, Giudice Sportivo: stangate per Juventus e Lecce e quattro squalificati per la 15esima giornata

Tra i provvedimenti del giudice sportivo della Serie A al termine della quattordicesima giornata ci sono le ammende a Lecce, Juventus e Venezia, oltre a quattro giocatori che dovranno saltare un turno

Ufficiali i provvedimenti del giudice sportivo di Serie A al termine della 14esima giornata. Multate sia Lecce (10mila euro) che Juventus (4mila euro) oltre al Venezia (2mila euro), mentre sono quattro i giocatori squalificati per un turno. Tanti invece i giocatori che nell’ultima giornata hanno ricevuto la quarta ammonizione stagionale, che ha fatto scattare automaticamente la diffida.

Multe per Lecce, Juventus e Venezia

Sono tre le società multate dal giudice sportivo della Serie A dopo la quattordicesima giornata del massimo campionato italiano. L’ammenda più alta tocca al Lecce, che dovrà pagare 10mila euro per il lancio di fumogeni e bottigliette sul terreno di gioco e nel settore ospiti da parte dei suoi sostenitori.

Punita anche la Juventus con una multa di 4mila euro per il lancio di un accendino in campo e di bottigliette di plastica nel settore della dei tifosi avversari. Sempre per il lancio di fumogeni da parte della propria tifoseria è stata decretata un ammenda da 2mila euro al Venezia.

Gli squalificati per la 15esima di Serie A

I giocatori che invece sono stati squalificati per una giornata al termine della 14esima di Serie A sono invece quattro, tutti di squadre diverse. L’unico a essersi visti rifilare un cartellino rosso è stato Isaak Touré dell’Udinese, espulso nei primi minuti del match contro il Genoa per un fallo su un avversario durante una chiara occasione da gol.

Dovranno saltare una giornata anche i precedentemente diffidati Diego Coppola (Verona), Nicolò Rovella (Lazio) e Johan Vasquez (Genoa) ammoniti per comportamenti scorretti nei confronti di un avversario.

I diffidati dopo la 14esima giornata

La lista dei diffidati si aggiorna invece con sette nuovi giocatori ammoniti nel corso della 14esima giornata di Serie A. Si tratta di Valentin Castellanos (Lazio), Saul Coco (Torino), Nicolò Fagioli (Juventus), Liam Henderson (Empoli), Razvan Marin (Cagliari), Aaron Martin (Genoa) e Sebastian Walukiewicz (Torino).