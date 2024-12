Toro alla Red Bull, vicino il closing con Cairo: cessione possibile anche per Roma, Monza, Genoa e Verona

La società granata sempre più vicina al colosso austriaco: ecco quando potrebbe esserci la svolta. Le situazioni degli altri club di Serie A vicini a un cambio di proprietà.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’avventura di Urbano Cairo come presidente del Torino potrebbe essere arrivata al capolinea. Dopo l’ennesima sconfitta stagionale, il patron sarebbe vicino a vendere il club granata: mercoledì 4 dicembre, data cerchiata in rosso, potrebbe segnare il cambio di proprietà. Le voci di una possibile cessione, che si rincorrono da settimane, sembrano sempre più concrete.

Cessione Torino, si intensificano le voci sul passaggio alla Red Bull

Il Torino potrebbe presto entrare nell’universo Red Bull, colosso austriaco già protagonista nel calcio europeo con Salisburgo, in Austria, e Lispia, in Germania. Secondo fonti accreditate, come riportato da Lettera 43, la trattativa sarebbe ormai in fase avanzata, con il closing previsto mercoledì 4 dicembre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accordo, però, non si limiterebbe solo ed esclusivamente al progetto calcistico, ma includerebbe un investimento sulle infrastrutture torinesi. Tra i piani, l’ammodernamento dello stadio e il potenziamento del Pala Alpitour, sede di eventi internazionali come le ATP Finals.

Torino, dal primo posto a +4 sulla zona retrocessione

Dal sogno al crollo. La stagione del Torino ha cambiato volto in poche settimane. Dopo un inizio promettente e il momentaneo primo posto in classifica, celebrato da Urbano Cairo con il post social “salutate la capolista”, i granata sono precipitati. Quella vittoria contro il Verona, che aveva riportato il Toro in vetta dopo 47 anni, è stata seguita da un crollo verticale: una sola vittoria, un pareggio e dieci sconfitte, incluse quelle in Coppa Italia. Una crisi che ha messo in luce i limiti del progetto tecnico, aggravati dall’infortunio di Duván Zapata, elemento chiave dell’attacco.

Cairo, il presidente più longevo al Toro e le indiscrezioni sulla cessione

Urbano Cairo ha segnato un’epoca nella storia del Torino, diventando il presidente più longevo del club dal 2 settembre 2005. Ma, il bilancio sportivo del suo ventennio è lontano dall’essere celebrativo. Dopo la momentanea vetta in campionato, Cairo aveva inizialmente definito “totale falsità” le voci di una cessione societaria, salvo poi cambiare tono a novembre con un’apertura significativa: “Se arriva qualcuno più ricco e più bravo di me, cedo il Torino. L’importante è che faccia meglio di me”. Dichiarazioni che hanno aperto la porta a un possibile cambio di proprietà, che oggi sembra sempre più vicino.

Torino e Giro d’Italia, spunta il PIF

Non solo Red Bull. Anche il fondo sovrano saudita PIF potrebbe essere protagonista nella possibile cessione del Torino. Le voci indicano che l’operazione non riguarderebbe solo il club granata, ma coinvolgerebbe anche il Giro d’Italia, su cui il PIF avrebbe manifestato grande interesse, con il Torino come parte del pacchetto.

Inizialmente valutata intorno ai 500 milioni di euro, la trattativa granata avrebbe visto il prezzo ridimensionarsi a circa 200 milioni. Un passo che avvicina ulteriormente la cessione, rendendo sempre più concreta la possibilità di un cambio di proprietà e di un futuro con investitori di calibro internazionale.

Cessione club di Serie A: i vari scenari

La Serie A è in fermento sul fronte societario, con diversi club pronti a cambiare proprietà. Continuano a circolare voci su un possibile disimpegno dei Friedkin dalla Roma, mentre l’Hellas Verona è a un passo dalla cessione al fondo Presidio Investors. Anche il Genoa, gestito da 777 Partners, sembra destinato a essere venduto, così come il Monza, ex gioiellino di Berlusconi, che potrebbe finire nelle mani del fondo americano Gamco Investors.