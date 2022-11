16-11-2022 13:02

La serie A espone il cartello “chiuso per ferie”. Non esattamente una vacanza richiesta, quando un obbligo per tutte le squadre del calcio europeo e non solo. Spazio al Mondiale dunque che tra pochi giorni prenderà il via in Qatar, prima di riprendere la battaglia a gennaio. Un lungo periodo di sosta che è utile per rimettersi in forma, guarire da qualche acciacco e anche fare qualche riflessione in vista della ripresa anche per gli allenatori del massimo campionato italiano.

Serie A: le big volano ma occhio alle sorprese

La prima parte di stagione ha consacrato ancora una volta il potere delle big nel calcio italiano. La classifica attuale forse non rispecchia le posizioni delle griglie che tanti addetti ai lavori avevano approntato ad inizio stagione, ma tra le prime cinque del campionato figurano comunque le 4 big (Napoli, Milan, Juventus e Inter) a testimonianza che il valore delle rose viene a galla. Leggermente attardata invece la Roma, complice qualche infortunio di troppo che ha complicato i programmi del club giallorosso.

Serie A, gli allenatori Top: Spalletti super, Allegri rinato, Inzaghi sulle montagne russe

Spalletti, voto 9: la prima parte di stagione del suo Napoli ha superato le più rosee aspettative. La squadra azzurra ha chiuso prima alla sosta con 8 punti di vantaggio sulla seconda (il Milan) ed ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League con il primo posto. Ora la domanda è sulla tenuta della squadra sul lungo periodo.

le ultime giornate della serie A hanno restituito una Juventus ed un Allegri rinato (con il tecnico che ha vinto anche il premio come allenatore del mese). La prima parte di stagione è stata da incubo e l'eliminazione in Champions brucia, ma il tecnico toscano ha dimostrato di aver ritrovato le sue idee di gioco e una squadra che non subisce mai gol. Non male per uno che è stato a un passo dall'esonero.

Fonte: ANSA

Inzaghi, voto 6.5 : i paragoni con A con Antonio Conte, vincitore dell’ultimo scudetto nerazzurro e suo predecessore non si esauriscono mai, ma Simone Inzaghi ha dimostrato la sua capacità riuscendo a centrare la qualificazione in Champions in un girone infernale e in campionato è a ridosso delle prime posizioni. I big match rimangono una pecca: l’unica vittoria è arrivata proprio all’ultima giornata con l’Atalanta.

il suo Milan continua a impressionare per il bel gioco ed il coinvolgimento di tutti i suoi protagonisti. In Champions il cammino è stato quasi perfetto, in campionato qualche passo falso nelle ultime settimane in cui la squadra è sembrata stanca e poco brillante. La sosta capita al momento giusto.

Serie A, gli allenatori Flop: Mourinho alla prova del 9, Italiano non ingrana

Mourinho, voto 5.5: la Roma è partita alla grande salvo poi arenarsi strada facendo. Le ultime due uscite stagioni sono stati due pareggi che allontanano i giallorossi dalla vetta, distante ora 14 punti. Gli infortuni, soprattutto quello di Dybala, rappresentano una scusante ma il gioco della squadra rimane piuttosto sospetto.

Fonte: ANSA