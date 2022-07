Serie A: gli arbitri parleranno in TV una volta al mese

13-07-2022 11:18

L’avvento del Var ha senza dubbio eliminato qualche dubbio o errore, ma non ha cancellato polemiche.

Gli errori dei direttori di gara non sono stati eliminati, ma la Serie A è pronta ad una svolta storica. Secondo quanto si apprende leggendo le colonne de Il Messaggero, a partire dalla prossima stagione, gli arbitri non staranno più in silenzio e parleranno una volta al mese a “90° minuto” sulla Rai.

Ma non sarà l’unica novità, per le partite del campionato di Serie A si studia anche la possibilità di rendere pubblici gli audio dei dialoghi tra i direttori di gara e la sala Var per una maggiore trasparenza.