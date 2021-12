Serie A, grandi manovre sul mercato in casa Fiorentina

06-12-2021 16:17

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è estasiato di questo inizio di stagione da parte della Viola, e ora sembra intenzionato a darsi alla pazza gioia per rinforzare adeguatamente la squadra. Il primo, grande, colpo è stato praticamente già definito nei giorni scorsi: accordo di massima con il Lille per Jonathan Ikoné. Al club francese andranno 15 milioni più il 20% sulla futura rivendita, all’esterno destro classe 1998 un contratto quadriennale da quasi 2 milioni di euro a stagione.

Questo colpo però non esclude quello di Berardi e di Borja Mayoral, sul quale la Fiorentina resta molto vigile soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic, cosa che coprirebbe d’oro il club gigliato. Pradè e Burdisso lavorano anche in vista della prossima stagione quando, con tutta probabilità, Vlahovic lascerà Firenze (se non se ne sarà già andato a gennaio). Il nome che stuzzica di più è quello di Darwin Nunez del Benfica anche se la concorrenza è decisamente agguerrita. Piace, molto, anche il talento del Penarol Agustin Alvarez.

OMNISPORT