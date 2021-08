Serie A, Hellas Verona-Inter: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter, partita valida per la seconda giornata di Serie A TIM. Lautaro Martinez in coppia con Dzeko, Di Francesco si affida a Barak e Zaccagni a supporto di Cancellieri. Da considerare come il Verona non abbia vinto alcuna delle ultime 20 sfide contro l’Inter in campionato (4N, 16P), già striscia negativa record per gli scaligeri in Serie A. L’ultima squadra contro cui invece l’Inter ha registrato una serie più lunga senza sconfitte è il Cesena (22 gare raggiunte nel 2015).

Ecco le scelte di Inzaghi e Di Francesco:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi S.

OMNISPORT | 27-08-2021 19:52