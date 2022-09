14-09-2022 10:16

Il calcio italiano sta vivendo un momento di crisi dal punto di vista finanziaria. I mesi di pandemia con la chiusura degli stadi ha messo in difficoltà tanti club e ora si prova a correre ai ripari. Nel frattempo però i giocatori della serie A continuano a ricevere ingaggi faraonici, e il sito di Calcio e Finanza ha stilato una classifica dei giocatori più ricchi del nostro campionato.

Romelu Lukaku il più pagato poi tanti juventini

In testa alla classifica dei giocatori più pagati del massimo campionato c’è l’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku, il suo passaggio al Chelsea (anche se solo per una stagione) gli ha fruttato un ingaggio faraonico da 8,5 milioni di euro. In seconda posizione troviamo un altro ritorno del nostro campionato: Paul Pogba. Il centrocampista francese, attualmente fermo ai box, è il secondo in classifica con uno stipendio da 8 milioni di euro. Al terzo posto c’è un terzetto tutto bianconero composto da Paredes, Rabiot e Vlahovic.

A completare la classifica troviamo Brozovic con il croato dell’Inter al sesto posto insieme a Bonucci e Szczesny con un ingaggio netto da 6,5 milioni di euro a stagione, mentre il terzetto che chiude la classifica è composto da Alex Sandro, Lautaro e Di Maria.

Calciatore Ingaggio netto Ingaggio lordo 1 Romelu Lukaku 8.500.000 11.135.000 2 Paul Pogba 8.000.000 10.480.000 3 Adrien Rabiot 7.000.000 9.170.000 3 Dusan Vlahovic 7.000.000 12.950.000 3 Leandro Paredes 7.000.000 9.170.000 6 Marcelo Brozovic 6.500.000 12.025.000 6 Leonardo Bonucci 6.500.000 12.025.000 6 Wojciech Szczęsny 6.500.000 12.025.000 9 Alex Sandro 6.000.000 11.100.000 9 Lautaro Martinez 6.000.000 11.100.000 9 Angel Di Maria 6.000.000 7.860.000

Stipendi lordi: c’è Vlahovic al primo posto

L’ingaggio netto più alto di Lukaku è quello più alto, ma l’Inter gode dei vantaggi del Decreto Crescita è per questo motivo il lordo pesa solo per 11,135 milioni di euro. Al primo posto del giocatore più “pesante” dal punto di vista dell’ingaggio c’è il serbo della Juventus Dusan Vlahovic con un ingaggio lordo che arriva a sfiorare i 13 milioni di euro. Al secondo posto il suo compagno di club Szczesny, in compagnia di Bonucci e Brozovic.