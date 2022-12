Serie A, il Bologna batte il Verona in amichevole

22-12-2022 18:39

In un primo tempo nervoso spiccano le occasioni di Tameze (traversa) da una parte e di Orsolini (ottiene un angolo) dall’altra: è quest’ultimo a siglare il gol-partita nel finale, sfruttando il lancio di Ferguson. Nel corso della ripresa è Aebischer a sfiorare il raddoppio: l’elvetico è però fermato dal palo.

Questo il commento di Marco Zaffaroni: “Specie nel primo tempo abbiamo fatto passi in avanti, dobbiamo lavorare, ma la partita è stata equilibrata. Una volta preso il gol, abbiamo dovuto riassestarci da un punto di vista mentale e abbiamo finito in crescendo. Il fardello che ci portiamo dietro è la classifica, ma non ci dobbiamo pensare e lavorare bene. Un aspetto da migliorare è la concretezza, arriviamo a creare occasioni e questo è un bene, il gol arriverà. In base alle caratteristiche degli avversari, Tameze potrà giocare ancora sulla trequarti, dobbiamo soprattutto lavorare sulla compattezza. A livello fisico stiamo bene, adesso dovremo lavorare sulla tattica e preparare bene la partita contro il Torino”.

E questo è il tabellino dell’amichevole:

Verona-Bologna 0-1

Marcatore: 44′ Orsolini (B)

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (30’ st Magnani), Hien, Gunter (14’ st Cabal); Lazovic (14’ st Depaoli), Sulemana, Hongla (14’ st Hrustic), Doig (41’ st Bragantini); Kallon (30’ st Verdi), Tameze; Henry (34’ st Djuric). A disposizione: Chiesa, Ravasio, Ceccherini, Praszelik, Joselito. Allenatore: Zaffaroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (12’ st De Silvestri), Soumaoro, Lucumì (31’ st Sosa), Lykogiannis (12’ st Cambiaso); Moro (12’ st Schouten), Dominguez; Orsolini (31’ st Aebischer), Ferguson (31’ st Pyyhtia), Soriano (12’ st Barrow); Arnautovic (31’ st Sansone). A disposizione: Bardi. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Sig. Perenzoni di Rovereto