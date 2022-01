Serie A, il Napoli lavora per la prossima stagione: tanti gli obiettivi

31-01-2022 14:50

Cristiano Giuntoli è già impegnato a programmare il mercato estivo del Napoli. Questa mattina è uscita l’indiscrezione secondo la quale i partenopei sono interessati a Raspadori per giungo, ma Il Mattino si spinge oltre e tenta di delineare le strategie del club.

Per il centrocampo piace tantissimo Barak dell’Hellas Verona, uno dei trequartisti migliori della Serie A ormai da parecchi anni. Il preferito in difesa rimane Glenson Bremer del Torino, seguito però anche da Inter e Milan che spingevano per averlo già a gennaio.

Tra i nomi sotto osservazione, il terzino destro dell’Udinese Nahuel Molina e il trequartista dell’Empoli Nedim Bajrami.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT