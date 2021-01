Serie A, il Napoli spreca tutto: impresa dello Spezia

Bruciante sconfitta del Napoli nel primo posticipo della sedicesima giornata di Serie A: la squadra di Gattuso è stata battuta allo stadio Maradona per 2-1 dallo Spezia, in gol con Nzola e Pobega. Non basta agli azzurri Petagna: i partenopei sbagliano troppo sotto porta e vengono puniti.

In classifica il Napoli resta quinto a 28 punti, lo Spezia sale a 14 al sedicesimo posto.

LA GARA

Il Napoli assedia l’area dello Spezia per tutto il primo tempo, calciando verso la porta di Provedel ben 15 volte, senza trovare il gol. Si fanno sentire le assenze in attacco di Mertens ed Osimhen, mentre soprattutto Insigne spreca moltissimo sotto porta. Il capitano degli azzurri ha subito una chance al 2′, ma è impreciso; poi si divora il vantaggio al 12′ e al 37′. Anche Politano sbaglia quando da buona posizione spedisce sopra la traversa al 21′.

Nella ripresa dentro Petagna: l’ex Spal ha una grande occasione al 53′, disinnescata da Provedel, e poi trova la rete del vantaggio al 58′. Su suggerimento di Di Lorenzo, Petagna taglia sul primo palo e anticipa il marcatore diretto, firmando l’1-0.

Il vantaggio dei partenopei dura però meno di dieci minuti. Al 66′ l’arbitro Mariani assegna un rigore per fallo di Fabian Ruiz su Pobega, dal dischetto, dopo check Var e le proteste degli uomini di Gattuso, Nzola trasforma spiazzando Ospina.

Tutto da rifare per il Napoli che al 77′ si trova in vantaggio numerico per l’espulsione di Ismajli, doppio cartellino giallo. Ma la squadra partenopea spreca ancora malamente con Lozano e Insigne, in due occasioni, e viene nuovamente punita dallo Spezia all’81’.

Nzola salta Maksimovic e centra il palo di esterno, sulla respinta Pobega anticipa Lorenzo e porta avanti a sorpresa gli ospiti, che colpiscono cinicamente alla seconda occasione gol.

Il Napoli vuole evitare la beffa e va all’assalto (dentro anche Llorente per Fabian Ruiz), ma al festival dei gol sprecati partecipa anche Elmas, che al 92′ manda fuori da posizione favorevolissima.

