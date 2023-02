Serie A, il Torino si affaccia in Europa: Udinese ko

I granata si aggiudicano il match per 1-0 grazie a Karamoh e scavalcano così i bianconeri al settimo posto.

05-02-2023 17:05

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è arrivato un successo fondamentale per il proseguimento del campionato dei granata. La formazione allenata da Ivan Juric ha infatti battuto in casa per 1-0 l’Udinese di Andrea Sottil, riuscendo così a scavalcare proprio i bianconeri in classifica al settimo posto.

Tre punti che sanno d’Europa per il Torino, che sale così all’ultimo posto che potrebbe essere utile per la qualificazione in Conference League. Un primo tempo non eccezionale da parte dei granata, che sono stati pericolosi solo nell’ultimo quarto d’ora con Karamoh, titolare al posto di Vlasic.

Silvestri è stato bravo in quelle occasioni, ma nulla ha potuto al 48′ quando lo stesso attaccante ha segnato il gol decisivo su cross di Aina. Rete poi convalidata dal Var, dopo che dal campo era stato notato il possibile fuorigioco del granata. Poi diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma il punteggio è rimasto così.

Nulla da fare per la formazione friulana, che ci ha provato con Walace e Becao, ma Milinkovic-Savic è stato bravo a respingere. Nel finale pari sfiorato con Udogie, ma la partita è andata ai granata. Ora il Torino è settimo con 30 punti in classifica, davanti proprio all’Udinese fermo a quota 29.