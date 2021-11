Serie A, il Venezia e la Samp fanno festa in trasferta

21-11-2021 17:05

Solo due partite alle 15 di questa domenica: Salernitana-Sampdoria e Bologna-Venezia. In entrambi i match, due vittorie esterne importantissime. A Salerno la sfida si è sbloccata con l’autorete di Di Tacchio al 40′, 3′ dopo Candreva realizza il 2-0 con un contropiede perfetto. I padroni di casa ci provano ma non riescono a sfondare e il risultato non cambia.

A Bologna il Venezia ottiene un’inaspettata vittoria per 0-1, grazie al gol di Okereke al 61′ con un tocco morbido a scavalcare Skorupski. I padroni di casa hanno cercato disperatamente il pareggio fino alla fine, con un dato inequivocabile: 17 corner a zero per i rossoblu. Alla fine conta però il risultato e il Venezia fa festa al Dall’Ara.

OMNISPORT