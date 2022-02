Serie A, impresa Cagliari al Gewis Stadium: l'Atalanta cade 2-1

06-02-2022 14:54

Impresa per il Cagliari, che al Gewiss Stadium di Bergamo stende l’Atalanta con un 2-1 davvero meraviglioso. Fantastica doppietta di Pereiro che risponde al gol del momentaneo 1-1 di Palomino. Espulso Musso per rosso diretto a metà ripresa.

Il tabellino:

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella (Dal 46′ Maehle); Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina (Dal 58′ Boga), Pasalic (Dal 54′ Rossi); Muriel (Dal 58′ Zapata, dal 72′ Mihaila). All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert (Dal 87′ Ceppitelli); Bellanova (Dal 87′ Carboni), Marin, Grassi, Dalbert (Dal 77′ Baselli), Lykogiannis; Deiola (Dal 89′ Kourfalidis); Pereiro. All. Mazzarri

Arbitro: Prontera di Bologna

Gol: 50′ e 68′ Pereiro (C), 64′ Palomino (A)

Assist: Dalbert, Bellanova

Ammoniti: Dalbert, Grassi, Zappacosta, Deiola, Cragno, Goldaniga

Note: al 53′ espulsione diretta per Musso (A)

La cronaca in breve

Primo gol del Cagliari firmato da Pereiro: taglio dentro di Dalbert, Grassi liscia, controlla Pereiro che col destro insacca. Solamente tre minuti dopo poi l’Atalanta rimane in 10 per l’espulsione del portiere Musso: Pereiro si era involato e uscendo con i piedi Musso lo colpisce. Per il portiere della Dea rosso diretto.

L’1-1 porta la firma di Palomino, uno specialista dei gol pesanti: Maehle dentro per Zapata, gran destro, miracolo di Cragno e di testa é lesto Palomino sul tap-in. Tuttavia oggi il Cagliari ne ha di più e al68′ ancora Pereiro trova il gol del definitivo 2-1: Marin inventa un corridoio magnifico per Bellanova, che crossa basso sul secondo palo per il tap-in di Pereiro. Grande azione in contropiede.

